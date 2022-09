“AB mekanizması içinde güvenlik inandırıcı değil”

Cumhurbaşkanı Tatar, AB mekanizması içinde Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması durumunun inandırıcı olmadığına dikkat çekti





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York Kıbrıs Türk Yardım Cemiyeti Başkanı Ali Sencer ve üyelerle New York’ta bir araya geldi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin öz vatanını asla unutmadığını ve ülkeyle bağlarını her koşulda sürdürerek, koparmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu da, mücadelemizi birbirimizden aldığımız güç ve azimle sürdürdüğümüzün en şeffaf göstergesidir” dedi.

Kıbrıs Türklerini azınlık yapmayı, Anadolu ile olan kadim bağlarını koparmayı ve Anavatan Türkiye’nin adadan çekilmesini hedefleyen oyunları asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, AB mekanizması içinde Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması durumunun inandırıcı olmadığını belirtti.