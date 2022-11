“AB ile ilişkilerimizi tekrar değerlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından AB’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve AB ile olan ilişkileri tekrar değerlendirme noktasına gelebileceğini belirtti





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle olacağını vurgulayarak, “Bu bizim için çok önemli dönüm noktasıdır. Bu adadaki varlığımızın sürdürülmesi bakımından çok önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından Avrupa Birliği’nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Tatar, “Bu gaflet ve delalet içerisinde bizlere hiçbir eşitlik hakkı görmeyen AB’ye buradan sesleniyoruz. Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır” vurgusu yaptı.

“Kıbrıs’ın gerçekleri onların gördüğü gerçeklerden çok farklıdır” diye konuşan Tatar, AB ile olan ilişkileri tekrar değerlendirme noktasına gelebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuştu.

Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, soykırımlardan geçtiğini dile getiren Tatar, “Evlatlarımızı diri diri o mezarlarda bulduk ve gördük ama hiç yılmadık. Çünkü her zaman Beşparmaklardan Toroslara baktık. Her zaman anavatanımıza baktık” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen eylül ayında New York’ta BM Genel Kurulu’nda bütün dünyaya, artık Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve bu hakların tesciliyle müzakere süreçlerinin mümkün olacağını söylediğine dikkat çeken Tatar, şunları kaydetti:

“Artık Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonların kendi değer ve ilkeleriyle çelişmekte olduğunu, artık buna son verilmesi gerektiğini ve uluslararası topluma çağrısı, artık bu aşamadan sonra KKTC’nin tanınma vaktinin geldiğini ifade etmesiyle yeni siyasetimiz güç kazanmıştır.”

Geçen hafta Özbekistan’da, Semerkant’ta, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci statüsüyle oy birliğiyle kabul edilmesinin bir aşama daha tarihin değerli kilometrelerine bir taş daha üzerine koyduğunu kaydeden Tatar, “Şu anda artık bağımsız, özgür KKTC’nin temelleri daha da güçlenmiştir. Bunun bahtiyarlığı içerisindeyiz” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm Türk diplomasisine yürekten teşekkür eden Tatar, “Bizler için gerçekten uğraştılar. Bizler için gerçekten büyük çalışmalar yaptılar ve böyle bir kazanım KKTC devletinin harcına harç katmıştır” diye konuştu. Tatar, Türk devletlerinin başkanlarına da selamlarını ileterek, teşekkürlerini sundu.

KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasının ardından Avrupa Birliği’nden (AB) bir açıklama geldiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, “Asla bunu kabul etmeyiz çünkü ayrılıkçı olan Kıbrıslı Türklerin bu yoldaki başarıları Kıbrıs’ta nihai bir çözüme bir taş koyacaktır, engel çıkaracaktır” dediğini belirtti.

“Bu gaflet ve delalet içerisinde bizlere hiçbir eşitlik hakkı görmeyen AB’ye buradan sesleniyoruz” diyen Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda bedeller ödemiştir. Kıbrıs Türk halkının bütün samimiyetine ve iyi niyetine rağmen hiçbir zaman karşılık görememişizdir” şeklinde konuştu.

Annan Planı’na “evet” diyen Kıbrıs Türk halkına karşın, “hayır” diyen Rum tarafının bir hafta sonra AB’ye alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hukuksuzluğun en büyüğünü yapmışlar ama söz verdikleri, ‘evet deyiniz ambargolar, izasyonların tümü kaldırılacaklar' diyenler bizlere verdikleri sözleri yerine getirmemişlerdir. Bunun utancı içerisinde olmaları gerekmektedir” vurgusu yaptı.

TDT’ye gözlemci üye olmasının KKTC’ye yeni kapılar açacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkını pes ettirmek, yıldırmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama etmek için yapılan bütün uğraşların boşa çıkacağını söyledi.

SON 3 YILDA 500 MİLYON EURO’DAN FAZLA SİLAHLANMA

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına da değinen Tatar, aldıkları rakamlara göre Güney Kıbrıs’ın son 3 yılda 500 Milyon Euro’dan fazla, harcayarak her türlü savunmanın ötesinde saldırı amaçlı silahlandığını kaydetti. Kıbrıs’ı tekrar bir tehlikeli noktaya taşıma gayretlerinin boşa çıkacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çünkü Türk tarafının bunlara seyirci kalmayacağını söyledi.

Türk’lük dünyasına sevgi ve selamlarımı ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar… Ne Mutlu Türk'üm diyene” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.