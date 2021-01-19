AB'den bin 80 doz aşı geldi

AB tarafından Güney Kıbrıs’a tahsis edilen aşı dozundan bin 80 doz Pfizer COVID-19 aşısı, dün Kuzey Kıbrıs’a teslim edildi



Avrupa Birliği’nin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıslı Türklere gönderdiği 1080 dozluk kovid-19 aşısı, dün sabah Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, aşıları Kermiya geçiş noktasında, komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Dr. Leonidas Fylachtou'den teslim aldı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, 1080 adet gelen Pfizer – BioNTech Kovid-19 aşısının 1080 kişiye uygulanacağı bilgisini vererek, aşının ikinci dozunun bir ay içerisinde gönderileceğinin teyit edildiğini kaydetti.

Dün sabah teslim alınan aşıların, üç gün önce Sinovac aşısı ile başlayan aşı programı dahilinde kullanılacağını aktaran Soydan, sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını söyledi.