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“AB, daha fazla destek vermeli”

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Almanya Büyükelçisi Schlimm ile görüşen LTB Başkanı Harmancı, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması ve yerel yönetimlerde hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı

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“AB, daha fazla destek vermeli”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ile görüştü.
LTB’nin 2023 yılında eğitim, kültür ve gençlik konularında gerçekleştireceği projelere ilişkin bilgiler veren Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri konusunda görüşlerini de aktardı.
Harmancı, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirerek yerel yönetimler bazında da hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Harmancı, Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Rum Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti
 
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