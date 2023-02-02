“AB daha aktif rol oynamalı”

Fransız Büyükelçi Catalano ile görüşen LTB Başkanı Harmancı, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano ile görüştü.

Harmancı, yeniden seçilmesinden dolayı kendini kutlayan ve başarı dileyen Catalano’ya AB projeleri hakkında bilgi verip, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuyla ilişkileri konusunda görüşlerini ve Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri aktardı.

Mehmet Harmancı’nın ayrıca, Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında fon ayrılan Hamitköy Kanalizasyon ve Kanlıdere Projeleri’nin hayata geçmesine koyulan engeller ve bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili büyükelçiye detaylı bilgi verdiği belirtildi.

LTB Başkanı Harmancı, daha önceki büyükelçilerde olduğu gibi Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’ya da AB’nin Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini hatırlattığını ifade ederek, iki toplumun yakınlaşmasına ve olası bir birleşmeye hazırlanmasına katkı koymak için yerel yönetimler bazında da Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçlarına yönelik projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harmancı, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi ile önümüzdeki döneme ait ortak çalışmaları ve iş birliklerini görüştüklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk toplumunun dünyayla bağlarını güçlendirecek diyalog ve iş birliğine hazırız” dedi.

Başkanı Harmancı, Ocak ayı içerisinde Türkiye’nin başkenti Ankara temasları yanı sıra, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Romanya’nın Lefkoşa Elçisi Sorin Dan Mihalache’yi kabul ederek görüştü. Harmancı ayrıca, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkilileriyle geçmiş yıllarda sekteye uğrayan projelerin hayata geçmesi ve iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili bir toplantı yaptı.

