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AB Burs Programı dün akşam gazetecilere tanıtıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programıyla ilgili bilgilendirme toplantıları dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ndeki etkinlikle başladı.

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AB Burs Programı dün akşam gazetecilere tanıtıldı
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AB Burs Programı’nın 2024/25 Akademik Yılı’na yönelik tanıtımı yapılan etkinlikte, Program Yöneticisi Berna Berberoğlu ile Burs Koordinatörü Bekir Okalper sunum yaptı.
2007’den beri devam eden ve bugüne kadar 2 bin 150’den fazla Kıbrıslı Türk’e 38 milyon Euro değerinde AB ülkelerinde burslu eğitim imkanı sağlayan AB Burs Programı’nın bu yılki başvuruları 2 Nisan’a kadar devam edecek.
Haziran 2022’den beri Goethe-Institut tarafından uygulanan AB Burs Programı, “Lisans öncesi ve lisans; lisans üstü ve mesleki eğitim/staj, araştırma, doktora sonrası eğitim ve herhangi bir AB resmi dili eğitimi” olmak üzere üç ana kategoride burslar sağlıyor.
AB Burs Programıyla ilgili detaylar https://www.euburs.eu/ adresinden de öğrenilebiliyor.
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