AB Burs Programı çerçevesinde lise öğrencileri için Brüksel'e çalışma ziyareti düzenleniyor

Almanya ve Hollanda'daki Birleşik Dünya Kolejleri (UWC) okullarında eğitim alan Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarından 17 lise öğrencisi, ilk kez düzenlenecek ortak çalışma ziyareti kapsamında Brüksel’e gidiyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyareti, Kıbrıs'ta uzlaşı ve yeniden birleşmeyi destekleme genel hedefiyle, toplumlar arasında güven ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan iki toplumlu bir barış programı olan UWC çerçevesinde AB Burs Programı tarafından düzenleniyor.



“Köklere Dönüş: Barışçıl ve Birleşik Bir Gelecek İçin Kıbrıslı Gençler” sloganı altında düzenlenen çalışma ziyareti, lise öğrencilerine Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olarak Avrupa Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira'nın kabinesi ve Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Çözüm Destek Birimi ile görüşmeler yapma fırsatı sunuyor. Öğrenciler ayrıca Experience Europe Sergi Merkezi’ni ve Avrupa Tarihi Evi'ni ziyaret edecek ve Avrupa'da barış ile insan haklarını destekleyen gençlerin öncülüğündeki bir sivil toplum örgütü ile de bir araya gelecek.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürü Mario Nava ise, ziyaretle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı gençler, bu grubun da kanıtladığı gibi, ada genelinde barış içinde bir arada yaşamanın ve dostlukların mümkün olduğunu göstererek, Kıbrıs’taki toplumlar arasında daha güçlü bağların kurulmasında büyük bir etki yaratabilirler. Umarım gerek UWC'deki akademik yaşamları gerekse bu Brüksel ziyaretleri, adaya iş birliği ve birlik mesajı yaymaları için ilham kaynağı olur."

UWC'de Kıbrıslı gençlere yönelik AB Burs Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor.

2019 yılında başlatılan UWC'deki AB Burs programı çerçevesinde bugüne kadar Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğrencilere Avrupa'daki bir UWC okulunda (UWC Adriatic, UWC Maastricht, UWC Mostar ve Almanya'daki UWC Robert Bosch College) iki yıllık bir lise programı olan Uluslararası Bakalorya Diploma Programını birlikte tamamlamaları için 46 AB bursu verildi.

