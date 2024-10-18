"AB, aktif rol oynamaya hazır"

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB’nin, Kıbrıs'ta çözüm çabalarının tüm aşamalarını destekleme konusunda aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı

Avrupa Komisyonu’nun Dış Politika Konularından Sorumlu Komiseri Peter Stano'nun Avrupa Birliği’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi yemekten memnuniyet duyduğunu belirten açıklaması, dünkü Rum gazetelerinde de yer aldı.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Stano, önceki gün Brüksel’de basını bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada, AB’nin Guterres’in çabalarını ve bu görüşmeyi takip etmesi gereken BM’nin kolaylık sağlayacağı daha fazla fikir alışverişi ve adımları desteklemeyi sürdüreceğini de ifade etti.

AB için Güney Kıbrıs’ın üye devletlerinden biri olduğunu da ifade eden Stano, doğal olarak bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ve BM Genel Sekreteri Guterres’in bu konudaki çabalarına tam destek ifade ettiklerini söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki tezinin çok net olduğunu da dile getiren Stano, AB liderlerinin defalarca AB’nin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü desteklediğini ve buna tamamen bağlı kalmaya devam ettiğini söylediklerini iletti.

Stano, AB liderlerinin AB’nin, BM himayesindeki bu çabanın tüm aşamalarını destekleme konusunda aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade ettiklerini ve yinelediklerini de aktardı.

AB’nin diyaloğun yeniden başlamasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair bir soruya karşılık ise Stano, AB’nin bu çabayı desteklemeye kararlı olduğunu ancak bunun BM himayesindeki bir süreçten ibaret olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Stano, Güney Kıbrıs’ın AB üye devleti olmasından ötürü, Kıbrıs sorununun AB için hayati önem taşıyan bir mesele olduğunu sözlerine ekledi.

