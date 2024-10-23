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AB 2024 Araştırmacı Gazetecilik Yarışması’nın son başvuru tarihi 1 Aralık

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Avrupa Birliği (AB) 2024 Araştırmacı Gazetecilik Yarışması yapılıyor. En iyi “araştırmacı gazetecilik” çalışmalarının ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 1 Aralık.

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AB 2024 Araştırmacı Gazetecilik Yarışması’nın son başvuru tarihi 1 Aralık
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AB Bilgi Merkezi’nden yarışmaya ilişkim yapılan açıklamada, yarışmanın “Kıbrıs Türk toplumunda ifade özgürlüğünü desteklemeyi, araştırmacı gazeteciliğin standartlarını geliştirmeyi ve bu alanda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ve etkisini artırmayı amaçladığı” kaydedildi.

Basılı, çevrim içi, radyo ve televizyon dahil tüm gazetecilik platformlarında faaliyet gösteren sarı basın kartı sahibi bireysel gazeteciler veya gazetecilerden oluşan ekiplerin eserlerinin 1 Ocak-1 Aralık 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Türk medyasında Türkçe olarak yayınlanmış olması koşuluyla yarışmaya katılabileceği belirtilen açıklamada, belirli bir temaya odaklanan tek bir araştırma makalesi veya bir araştırma dizisinin sunulabileceği bildirildi.

Başvurular, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, temel haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda farkındalığı artırmaya katkı sağlaması gerektiği de duyurulan açıklamada, kazananların, 20 Aralık tarihinde düzenlenecek resmi bir törenle duyurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, detaylı başvuru koşulları ve başvuru için “bit.ly/466UNgw” adresinin ziyaret edilebileceği, başvuruların [email protected] e-posta adresinden yapılabileceği belirtildi.

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