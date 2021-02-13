A Rh+ kana ihtiyaç var

Faik Cemmedo isimli vatandaşımızın babası olan Hasan Cemmedo için kana ihtiyaç olduğunu paylaşarak verebilecek olanların kendisine ulaşmasını istedi.

Faik Cemmedo'nun paylaşımı şöyle:

By-pass Ameliyatı olacak olan babam Hasan Cemmedo için A Rh+ kana ihtiyacımız vardır. Kan verebilecek olan arkadaşlar bana 05338779786 numaralı telefondan bana ulaşsın lütfen