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A Rh+ kana ihtiyaç var

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A Rh+ kana ihtiyaç var
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Faik Cemmedo isimli vatandaşımızın babası olan Hasan Cemmedo için kana ihtiyaç olduğunu paylaşarak verebilecek olanların kendisine ulaşmasını istedi.
Faik Cemmedo'nun paylaşımı şöyle:
By-pass Ameliyatı olacak olan babam Hasan Cemmedo  için A Rh+ kana ihtiyacımız vardır. Kan verebilecek olan arkadaşlar bana 05338779786 numaralı telefondan bana ulaşsın lütfen
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