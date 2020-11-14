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A-101 konseptine iş çevreleri tepkili

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Türkiye’deki adını anarak ilk şubesini Mağusa’da açan ve iki yıl içinde KKTC’nin her yerinde “şube açacaklarını” vadeden Türkiye’deki A-101 konseptindeki B-1 perakende mağaza zincirine esnaf tepki gösteriyor

A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
 
 
Türkiye’deki A-101 avukatlarının “ilişkimiz yok” diyerek yalanladığı ancak Türkiye’deki adını anarak ilk şubesini Mağusa’da geçtiğimiz gün açan ve iki yıl içinde KKTC’nin her yerinde “şube açacaklarını” vadeden Türkiye’deki A-101 konseptindeki B-1 perakende mağaza zincirine orta, küçük hatta ‘büyük esnaf’ dahi tepkili.
Kıbrıs Postası’na ulaşan iş çevreleri, konu hakkında "haksız rekabet" noktasında endişeli olduklarını ifade ederken marketçiler de bu konu hakkında kaygılı olduklarını “el altından” ifade etmeye başladılar.
Marketçiler Birliği’nin konu hakkında yasal düzenleme talebinde olduğu ve bu “kriz niteliğindeki” gelişmenin önüne geçilmesi için “yeni hükümeti” bekledikleri öğrenildi.
Öte yandan söz konusu mağaza zincirinin “adada dahi yaşamayan” bir KKTC vatandaşı tarafından 50 milyon TL’lik bir yatırımla ortaya konması ise “acaba paravan mı?” kuşkularına neden oluyor.
Öte yandan Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre işletmenin sahibi geçmişte "genel sekreterlik" de yapmış Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski emekli bir bakanının “yakını”…
Geçmişte Meclis Başkanlığı da yapmış söz konusu eski bakanın "izinler" konusunda "aracılık" ettiği de iddialar arasında... 
Söz konusu işletme geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Türkiye’de ünlü perakende indirim mağaza zinciri A-101’in 'aynı konsept farklı isimle' ‘B-1’ açıldı” diyerek duyurmuş ve 1000 istihdam gerçekleştireceklerini ifade etmişti.
 
 
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