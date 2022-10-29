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99’uncu yıl coşkusu

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü, bugün Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak

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99’uncu yıl coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanacak.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.
Cumhuriyet Bayramı, Lefkoşa’da düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından gelecek öğrencilerin, öğretmenlerin, üniversitelerin, kurum kuruluşların, derneklerin ve halkın katılımı ile düzenlenecek.
Bugün saat 16.00’da Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde eski Pronto çemberi olarak bilinen çemberden başlayacak kortej, Askeri Bando eşliğinde Dereboyu güzergahını izleyerek Barbarlık Müzesi önüne ulaşacak.
Kortejin Barbarlık Müzesi önüne ulaşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri’ne ait Bando Takımı konser verecek, halk dansları gösterisi sunulacak.
Törenler kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334) ve TCG Gelibolu (F-493) KKTC’de liman ziyareti yaptı.
TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, dünden itibaren 30 Ekim’e kadar 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda; TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni ise bugün 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak. 
 
 
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