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900 bin Euro hedefinin yüzde 48'ine ulaşıldı

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Lenfoma hastalığıyla mücadele eden Mehmet Dursun, yardım kampanyası 900 bin Euro hedefinin yüzde 48’ine ulaşıldığını vurguladı ve kampanyayı 7 gün daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı

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900 bin Euro hedefinin yüzde 48'ine ulaşıldı
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Lenfoma hastalığıyla mücadele eden Mehmet Dursun, başlatılan yardım kampanyası 900 bin Euro hedefinin yüzde 48’ine ulaşıldığını söyledi.
Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dursun, hedefe ulaşabilmek için kampanyayı 7 gün daha uzatma kararı aldıklarını vurguladı. Mehmet Dursun’un paylaşımı şu şekilde:
“Merhabalar yaşam destekçilerim değerli kardeşlerim... 10 günlük kampanya sürecimizin sonuna geldik ve 900.000 EURO hedefimizin yüzde 48'ine ulaştık. Sizin inanılmaz desteğinizle hedefimizin neredeyse yarısını tamamladık. Kıbrıs Türk halkının içindeki merhameti ve naifliği bir kez daha fazlasıyla hissettim. Hepinize sonsuz teşekkürler; iyi ki varsınız ve çok güzelsiniz. Hedefimize ulaşamamış olmamızdan dolayı kampanyamızı 7 gün daha uzatma kararı aldık. Kampanyamızın belirlenen süre içerisinde tamamlanamamasının sebebini, KKTC'nin büyük sermaye şirketlerinin ne yazık ki desteklerini yanımızda bulamadığımızı görerek anlıyoruz. Ancak halk desteği ve duaları, kampanya başladığı günden itibaren her zaman yanımda oldu ve beni güvende hissettirdi. Hepinize tekrar çok teşekkürler yaşam destekçilerim. 7 gün ek süreyle kampanyamızla beraberiz; hepinize sonsuz teşekkürler”.
 
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