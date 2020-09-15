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9'u yerel 21 vaka da bugün

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9'u yerel 21 vaka da bugün

KKTC'de bugün yapılan 2002 PCR testiyle, 21 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam vaka sayısı 628'e yükseldi. Yeni saptanan vakalardan 12'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları, bu süre içerisinde gözetim altında tutuldukları, 9 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı. Bir hasta yoğun bakıma alınırken, tedavisi tamamlanan 8 kişi ise bugün hastaneden taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 2002 test yapıldığını ve 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bugünkü testlerle, toplam test sayısı 146 bin 431'e, vaka sayısı 628'e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 343'e yükseldi. Tedavisi devam eden vaka sayısının 281 olduğu açıklanırken, bunlardan 73'ünün pandemi merkezinde tedavi gördüğü; 207 kişinin ise pandemi otellerinde takip edildiği belirtildi. Bir hasta ise bugün yoğun bakım servisine alındı.

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