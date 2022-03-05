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9 Eylül İlkokulu’nda yangın paniği

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Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda bir sınıfta klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın korkulu saatler yaşattı

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9 Eylül İlkokulu’nda yangın paniği
 
 
Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda bir sınıfta yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı.
Olay dün saat 11:00 sıralarında meydana geldi.
9 Eylül İlkokuluna ait bir sınıfta faal durumdaki klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Ders yapıldığı sırada çıkan yangın sonucunda sınıftaki öğrenciler, öğretmenler tarafından dışarıya çıkarıldı.


Yangına ilk müdahale öğretmenler tarafından yapıldı, olayda kimsenin yaralanmaması yüreklere su serpti.
Yangın, okuldaki başka bir alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, sınıfta maddi hasar meydana geldi.
 
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