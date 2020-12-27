9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara verildi

9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verildi

Sağlık Bakanlığı bir okulda, hastanede ve Ercan Havalimanı'nda 10 pozitif vaka saptandığını açıkladı. Bakanlık, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edildiği için okulun bir süre kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümü yoğun bakım servisinde görevli 3 hemşire ile 1 hastada ve Ercan Havalimanı itfaiye bölümünde 3 çalışanda da virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan bu akşam yapılan açıklamada, bugün saptanan koronavirüs vakaları ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, 9 Eylül İlkokulu'nda 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşirenin Covid-19 pozitif olması ve bir hastada da virüs tespit edilmesi sonucunda hastane ve serviste gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bakanlık, hemşireler ve hasta ile temaslı kişilerin izole edildiğini ve temaslı takibinin sürdüğünü, hemşirelerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı bugün akşam üzeri yapılan testlerde Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde çalışanlardan 3 kişinin Covid-19 pozitif olduğunun saptandığını ve temaslı takibinin sürdüğünü, ayrıca Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiğini açıkladı.