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9 Eylül İlkokulu öğretmen ve çalışanlarına test yapılacak

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9 Eylül İlkokulu’nda okuyan iki ayrı öğrencinin babalarının Covid-19 olduğu ve bu nedenle okuldaki öğretmen ve çalışanlara pazartesi günü test yapılacağı bildirildi

9 Eylül İlkokulu öğretmen ve çalışanlarına test yapılacak
Lefkoşa’nın en kalabalık ilkokullarından biri olan 9 Eylül İlkokulu’nda okuyan iki ayrı çocuğun babalarının testlerinin pozitif olduğu öğrenildi. Babalarının koronavirüs pozitif olması sonucu, iki çocuğa yapılan test sonucunda çocukların da pozitif olduğu belirtildi.
9 Eylül İlkokulu’nda pozitif çıkan iki çocuğun 7 Eylül Pazartesi günü, ailelerinin  ise okulların kapanmasından dolayı 8 Eylül Salı günü çocuklarının kitaplarını almak için okula gittikleri bildirildi. Tedbir amaçlı okul çalışanlarına ve öğretmenlere 14 Eylül Pazartesi günü PCR testi yapılacağı açıklandı.
 
 
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