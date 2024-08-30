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9 Eylül Cephesi Şehitleri anılıyor

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9 Eylül Cephesi Şehitleri anılıyor
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Sönmezliler Ocağı, 67 yıl önce bomba imal ederken bir patlama sonucunda şehit olan 9 Eylül Cephesi Şehitleri’nin, cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacağını duyurdu.

67 yıl önce, 31 Ağustos 1957 tarihinde Küçük Kaymaklı’ da su borusundan bomba imal ederken bir patlama sonucunda şehit olan ve “ilk şehitler” olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Ulus Ülfet, 24 yaşındaki İsmail Beyoğlu, 16 yaşındaki Kubilay Altaylı ve 15 yaşındaki Mustafa Ertan’ın anılacağı tören cumartesi günü saat 09.30’da Yenişehir’deki Sönmezliler Ocağı Merkezi önündeki Kurtuluş meydanında İlk Adım Anıtı önünde yapılacak. İkinci tören ise şehitlerin Küçük Kaymaklı  Mezarlığındaki kabirleri başında gerçekleştirilecek

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