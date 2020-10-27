9 bin esnaf faaliyetini durdurdu

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, pandemi sonrasında esnafın durumunun iç açı olmadığını belirterek “9 bin esnafın faaliyetini durdurduğunu, yaklaşık 1200’ünün kapandığını açıkladı





Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, pandemi döneminde birçok esnafın kapatmaya veya faaliyeti durdurmaya karar verdiğini söyledi.

Küçük esnafın durumunun oldukça kötü olduğunu aktaran Kanber, “Pandemi sürecinden bugüne doğrudan fayda sağlanacak maddi bir gelir gelmedi” diyerek esnafın döviz üzerinden ödediği kiraları hatırlattı.

Kanber, 9 bin esnafın faaliyetini durdurduğunu, bin 200’e yakın işletmenin ise doğrudan kapandığını belirtti. KTEZO Başkanı Kanber, turizmin olmaması ve her şeyden önce pandemiyle birlikte gelen ekonomik kriz sebebiyle küçük esnafın kapatmaya ve faaliyetini durdurmaya yönelik hareket ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinin hükümet tarafından doğru yönetilmediğini söyleyen KTEZO Başkanı Kanber, “Esnaf bu dönemde kendi başının çaresini aramıştır” ifadelerini kullandı.

Kanber, “Devletin ‘yardım ediyorum’ demesinin bir önemi yoktur. Şeffaf bir politika izlenmedi” diyerek kapanan işletmelerin tekrar açılmasının kolay olmadığına dikkat çekerek “40 bin çalışan işsiz kaldı. Nerede bu insanlar?” sorusunu sordu.

Kanber, ülkeye giriş çıkışların kontrollü bir şekilde yapılarak açılması gerektiğini, turist akışı sağlanmasının önemini belirterek “İşletmelerimizin açılarak düzeltilmesini istiyoruz. Diğer çözümler uzun vadeli değildir” dedi.



