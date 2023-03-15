9 Bin 340 kişilik işsizler ordusu

Ülkede 2022 yılındaki “kayıtlı” işsizlik oranı %6.32 düzeyinde açıkladı. Bu rakam 9 bin 340 kişiye denk geliyor. Ülke genelinde işsizlik oranı erkeklerde %5.1, kadınlarda ise %8.6 olarak hesaplandı 15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranının %19.2’lik yüksek oranı dikkati çekerken, genç erkeklerin %17.2’si, genç kadınların ise %21.3’ünün işsiz olduğu ortaya çıktı

İstatistik Kurumu 2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını yayımlarken, 2022 yılındaki “kayıtlı” işsizlik oranını %6.32 düzeyinde açıkladı. Bu rakam 9 bin 340 kişiye denk geliyor. Ülke genelinde işsizlik oranı erkeklerde %5.1, kadınlarda ise %8.6 olarak hesaplandı. Özellikle 15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranının ise %19.2’lik yüksek oranı dikkati çekerken, genç erkeklerin %17.2’si, genç kadınların ise %21.3’ünün işsiz olduğu ortaya çıktı.

Ekonomi çevreleri rakamların sadece “kayıtlı” işsizleri gösterdiğine işaret ederek, “gerçek işsizlik” ve “gizli işsizlik” rakamlarının çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

MAĞUSA VE LEFKE DİKKAT ÇEKİYOR…

Verilere göre “işsizlik” kişi sayısı olarak Mağusa’da, oran olarak ise Lefke’de diğer ilçelere göre daha yüksek. Kişi sayısı açısından bakıldığında Mağusa’da 2 bin 810 işsiz olduğu görülürken, Girne 2 bin 731 işsizle peşinden geliyor. Lefkoşa’da 2 bin 080, İskele’de 627, Güzelyurt’ta 617 ve Lefke’de de 474 kayıtlı işsiz var. İşsizlerin çalışma çağındaki nüfusa oranı açısından ise Lefke %9.7 ile ilk sıraya çıkarken, Mağusa %7.5 ile ikinci, Girne ve Güzelyurt %7’şer ile üçüncü, İskele %5 ile dördüncü, Lefkoşa ise %4.6 son sırada saptandı.

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi”ne göre KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak açıklanırken, istihdam oranı yüzde 46 oldu.

Verilere göre işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 5,1 kadınlarda ise yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 9,7 ile Lefke’de, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın, “2022 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarını açıkladı.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,2, sanayi sektörünün payı yüzde 8,4, inşaat sektörünün payı yüzde 9,9 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 77,5 olduğu görülüyor.

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 50,9’unu (153 bin 189 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 32,0 (49 bin 87 kişi) ile eğitimine devam edenler işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

Özsaygın, 17 Ekim - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında anketörlerin tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen 4 bin 32 haneyi ziyaret ederek aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu doldurduklarını belirtti.

“İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 6,3”

Özsaygın, 2022 Hanehalkı İşgücü Anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu doğrultuda KKTC genelinde toplam işsiz sayısı 9 bin 340 kişi, işsizlik oranının ise yüzde 6,3 olarak açıklandı.

İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 5,1 kadınlarda ise yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 9,7 ile Lefke’de, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplandı.

“İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,0”

İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 46,0 olarak hesaplanırken, istihdam oranı yüzde 51,4 ile en yüksek İskele’de, yüzde 37,3 ile en düşük Lefke’de gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 1,6’sının (2 bin 176 kişi) Güney Kıbrıs’ta çalıştığı bildirildi.

“KADIN İSTİHDAMI YAKLAŞIK YÜZDE 34 ORANINDA, YÜZDE 89’U HİZMETLER SEKTÖRÜNDE”

Ankete göre 2022’de istihdam edilenlerin, yüzde 34,1’ini (47 bin 231 kişi) kadınlar oluştururken, istihdam edilen kadınların yüzde 89,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor.

Kadınların yüzde 87,6’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 10,0’ı kendi hesabına ve işveren ve yüzde 2,4’ünün ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

“ERKEK İSTİHDAMI YAKLAŞIK YÜZDE 65 ORANINDA YÜZDE 71’İ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE”

2022’de istihdam edilenlerin yüzde 65,9’unu (91 bin 378 kişi) erkekler oluştururken, istihdam edilen erkeklerin yüzde 71,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor.

Erkeklerin yüzde 82,3’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 17,0’ı kendi hesabına ve işveren, yüzde 0,7’si ise ücretsiz aile işçisi olarak görev yapıyor.

“İSTİHDAM EDİLENLERİN KAYITLILIK DURUMU”

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre istihdam edilenlerin yüzde 89,5’i yaptığı işten dolayı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 3,9’u Emekli Fonu’na, yüzde 1,9’u da diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışıyor.

İstihdam edilenlerin yüzde 4,7’si herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışırken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 6 bin 502 kişinin yüzde 63,2’sini erkekler oluşturuyor.

