9 ayda 3.4 milyon yolcu

2023’ün ilk 9 ayında KKTC Havalimanı 2 milyon 859 bin 120 yolcu ağırlarken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam 3 milyon 474 bin 99’a çıktı. Yine bu yıl 9 ayda 21 bin 946 uçak iniş ve kalkış yaptı

2023 ile 2024’ün ilk dokuz ayı kıyaslandığı zaman KKTC Devlet Havalimanı’nın yolcu sayısında yüzde 21,51, uçak sayısında ise yüzde 13,27 artış olduğu açıklandı.

2023’ün ilk 9 ayında KKTC Havalimanı 2 milyon 859 bin 120 yolcu ağırlarken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam 3 milyon 474 bin 99 olarak kayıtlara geçti.

2023’ün ilk 9 ayında KKTC Havalimanı 19 bin 375 uçağa hizmet verirken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde 21 bin 946’ya yükseldi.

2023’ün Mayıs- Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 milyon 844 bin 115 yolcu KKTC Havalimanı’nı kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam 244 bin 468’lik yolcu artışıyla 2 milyon 088 bin 583’e ulaştı.

9 AYDA 21 BİN 946 UÇAK

2023’ün Ocak-Eylül tarihleri arasında KKTC Havalimanı 19 bin 375 uçağa hizmet verirken, 2024’ün aynı dönemindeki 9 ayda bu sayı yüzde 13,27 artış göstererek 21 bin 946’ya ulaştı.

Ocak-Eylül 2023 dönemindeki ilk 9 ayındaki yolcu sayısına bakıldığı zaman, 402 bin 23 rakamı ile Eylül ayı ilk sırayı alırken, 2024’te ise en yüksek yolcu sayısı 439 bin 950 yolcu ile Ağustos ayında elde edildi.

Uçak rakamlarına bakıldığı zamansa, 2023’ün ilk 9 ayında KKTC Havalimanı’nı kullanan uçak sayısındaki en yüksek rakam 2 bin 487 uçak ile Temmuz ayında yakalanırken, 2024’ün aynı döneminde yine Temmuz ayı 2 bin 644 uçak rakamı ile ilk sırada yer aldı.