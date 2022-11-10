84 yıldır bitmeyen özlem

Ulu Önder Atatürk’ü, ölümünün 84’üncü yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü olan bugün, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle anılıyor.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için başkent Lefkoşa yanında tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklerle de Atatürk anılacak.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören bugün saat 09.00’da, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşma yapılacak; ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması yer alacak.

Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı "Ata’ya Özlem" isimli oratoryo ile sona erecek.

Atatürk’ü Anma etkinlik programı çerçevesinde bugün BRTK Yayıncılık Müzesi’nde saat 11.30’da Kıbrıs ve Atatürk sergisi açılacak.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi iş birliğinde, küratörlüğünü sanatçı Ayhatun Ateşin'in yaptığı sergide, TAK'ın kurucusu merhum gazeteci Said Arif Terzioğlu'nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete küpürleri, belgeler ve fotoğraflar sergilenecek.

Gazimağusa’da düzenlenecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, şiir okunacak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak.

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, Anafartalar Lisesi’nden bir öğrencinin şiir okunmasıyla tören sona erecek.

Güzelyurt’ta Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak Atatürk'ü anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

İskele’de de saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak.

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Ulu önder Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. Tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.



