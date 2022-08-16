84 kişi kurşuna dizilerek katledilmişti

Kıbrıs Harekâtı sırasında ikinci harekâtının başlatıldığı 14 Ağustos 1974'te Taşkent (Tohni) köyünün erkekleri topluca öldürülmüştü.Rumlar tarafından öldürülen Taşkent (Dohni) köyünün erkekleri, esir mübadelesi için götürüldüklerini zannediyorlardı.Katliam emrini Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) verdiği ortaya çıkmıştı. Esir kampına götürülmek üzere köylerinden toplananlar, kurşuna dizilerek şehit edilmiş, sadece Suat Kafadar sağ olarak kurtulmuştu.Katledilenler Limasol'daki Yerasa ve Periklişa bölgelerinde buldozerlerle açılan çukurlara gömülmüşlerdi. Kayıpların kalıntılarına 40 sene sonra, 2014’te ulaşılmıştı.Politis gazetesi, "Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası" başlığı altında yayımladığı haberde, 15 Ağustos 1974'te 84 Kıbrıslı Türk'ün katledilmesi emrini, Rum Genelkurmayı'nın verdiğini yazmıştı.Haberde, 11 Mayıs 1964'te 10 Kıbrıslı Türk'ün, Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü belirtildi. Haberde, "Bir gecede 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürdüler. Mağusa'da 11 Mayıs 1964'teki soykırımı polisler yaptı" ifadelerine yer verildi.Gazete, 15 Ağustos 1974'te Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmayı'nın emri üzerine, evlerinden toplanan 13 yaş ve üzerindeki 85 Kıbrıslı Türk erkeğin, Taşkent İlkokulu'nun bahçesine getirildiğini yazdı.Haberde, 84 kişinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü, katliamdan sadece 1 kişinin kurtulduğunu belirtti.Politis, cesetlerin üzerine düşerek hayatta kalan Kıbrıslı Türk Suat Kafadar'ın Rum polisine verdiği ifadeyi de yayımladı. Kafadar katliama giden süreci şöyle anlattı:"(Taşkent) Tohni ve civar köylerden Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türkleri yakaladı ve okulun bahçesinde topladı. Okulun bahçesindeyken, askeri kıyafetli uzun saçlı ve sakallı, bilinmeyen bir Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türkleri aldı ve otobüsle Limasol'un Agia Fila köyüne kısa bir mesafede ıssız bir bölgeye götürdü. Yanımızda olan tüm belgeleri aldı. Sonra Kıbrıslı Rumlar ateş açmaya başladı. 5-10 dakika sonra silahlar durdu. Rumlar, üzerime cesetler düştüğü ve örtüldüğü için beni öldü zannetti. Rumlar, öldürülmüş olan Kıbrıslı Türkleri gömmek üzere ekskavatör getireceklerini söylediler. Birkaç saat bekleyip, Kıbrıslı Rumların gittiğinden emin olduktan sonra ayağa kalktım ve kaçtım. 8 günün ardından Mutayaka'ya (Mutluyaka) varmayı başardım. Oradan Ağrotur'daki İngiliz üslerine götürüldüm."2014'te açılışı yapılan Taşkent Şehitliği'ne ilk şehit defin işlemi yine o yıl içinde gerçekleştirildi. Daha sonra 2016'da kimlikleri tespit edilen diğer Taşkentli şehitler de buraya defnedildi.Taşkent Şehitliği'nde her yaştan 73 şehidin mezarı yer alıyor.Şehitliğin yan bölümünde ise Taşkent Şehitleri Müzesi bulunuyor.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Taşkent şehitlerinin ailelerinin desteğiyle 2014'te açılan ve 2016'da genişletilen müzede, şehitlerin fotoğrafları ve şahsi eşyaları sergileniyor.Müzede, şehitlerin defin törenleri ve cenazelerinin bulunması çalışmalarından kareler ile şehitlerin bulunduğu mezarlıktan getirilen topraklara da yer veriliyor.