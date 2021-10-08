8 yıllık fuel oil kalıntıları atılıyor

2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeni ile yaklaşık 8 yıldır varillerde bekletilen fuel oil kalıntıları, Çevre Koruma Dairesi ekipleri gözetiminde Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınıyor



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeni ile yaklaşık 8 yıldır varillerde bekletilen fuel oil kalıntılarını yerinde inceleyerek, bu fuel oil kalıntılarının bertaraf edilmesi için girişim başlatıldığını açıkladı.

Ataoğlu, uzun zamandır Aksa tesislerinde beklemekte olan fuel oil kalıntılarının bertarf edilmesi için Bakanlığa bağlı Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin denetim ve takibi, ülkemizde bir tehlikeli atık yakma tesisisin kurulması ve faaliyete geçmesinin önemli olduğuna değinerek, atılan bu adımın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Aksa’nın söz konusu fuel oil atığının bertaraf edilmesi konusunda Gürdağ firması ile protokol imzaladığını söyleyerek, bu atığın imha edilmesi için Gürdağ firmasına ait Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi’nde mevzuata uygun bir şekilde yapılacağını belirtti.

Ataoğlu, fuel oil kalıntılarının hafta başından itibaren güvenli bir şekilde Çevre Koruma Dairesi personelinin gözetiminde Gürdağ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınmaya başlandığını anlattı.

Geçmiş yıllarda ülkemizde tehlikeli atık yakma tesisi bulunmadığından bu atığın bertarafı için birçok kez yurtdışına gönderme girişimi yapıldığını anlatan Ataoğlu, mevzuat gereği bu atığı hiçbir ülkenin kabul etmediğini belirtti.

Başlatılan bu çalışmanın devamında Kıb-Tek’in atık trafo yağları, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin depolarında bulunan tarihi geçmiş ilaçlar ile Tarım Dairesi bünyesinde bulunan tarihi geçmiş ve yasaklanmış tarım ilaçlarının bertarafı ile ilgili de girişimler yapıldığını anlatan Ataoğlu, gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmanın gaylesinde olduklarını söyledi.

Atılan bu adım ile yıllardır sorun haline gelen fuel oil atığının ülkemizden temizleneceğini söyleyen Ataoğlu, Bakanlık olarak tehlikeli atıklar konusuna çok önem verdiklerini, kamunun diğer kurumlarının da tehlikeli atıkların bertarafı konusunda aynı hassasiyeti göstereceğini vurguladı.

