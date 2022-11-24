UBP’nin LTB Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, şu anki borcunun 334 milyon 584 bin TL olduğuna dikkat çekti



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Mevcut belediyenin çivi çakacak durumda olmadığını belirtti.

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa'yı en iyi bilen beş kişi varsa biri de benim. Ben UBP'nin evladıyım, bu partide doğdum, tırnaklarımla bir yerlere geldim. Kamuyu yoklamalarında Lefkoşa'da iyi bir noktadayım” ifadelerini kullandı.

Belediye gelirlerinin yüzde 86’sının maaş ödemelerine gittiğini kaydeden Gardiyanoğlu, belediye bütçesinin devletten aldığı gelirler ve belediyelerin topladığı çöp, su ilaçlama, ruhsat gibi olan gelirlerden oluştuğunu aktardı.

Mevcut yapıda LTB’nin önünde borçlanma ya da AB ve Türkiye fonlarından yararlanmaktan başka seçenek olmadığını savunan Gardiyanoğlu, “Belediye çivi bile çakacak durumda değildir. Artık, araçlara yedek parça veren, araçların bakımını üstlenen firmalar vazgeçti. 8 yıldır yollarda bir kaldırım bile yapılmadı. Fonlara ulaşıma Mevcut Başkanın siyasi durusu engel oldu. 5 Aralık'tan sonra kalem kalem açıklayacağım” dedi.

LTB’nin şu anki borcunun 334 milyon 584 bin TL olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Belediyenin gelirlerinin yüzde 86'sı maaş ödemelerine gidiyor. Bu bütçeyle hizmet yapamazsınız. Ancak pansuman yaparsınız.” dedi.

10 yıldır kapanmayan belediye borcunun 2 buçuk yıl içinde kapatacağının sözünü veren Gardiyanoğlu, mevcut yönetimin devam etmesi halinde 4 yıl sonra belediye borcunun 664 milyon TL’ye ulaşacağını kaydetti.

