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“8 yılda hiçbir istihdam yapılmadı”

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LTB Başkanı Harmancı, LTB’de 8 yılda 160 kişinin kadrodan eksildiğini ve yerlerine hiçbir kalıcı istihdam yapılmadığını vurguladı

“8 yılda hiçbir istihdam yapılmadı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyede 741 kişinin çalıştığı ve giderlerin yüzde 80’inin maaşlara gittiğiyle ilgili dün yapılan açıklamaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Harmancı’nın paylaşımı şöyle:
“741 kişinin kadrolu olarak LTB'de çalıştığı doğru. Göreve geldiğimizde belediyede 901 kişinin çalıştığını da göz önünde bulundurmak daha iyi bir karşılaştırma olur.
8 yılda 160 kişi kadromuzdan eksildi ve yerlerine hiçbir kalıcı istihdam da yapmadık.
Geçirilen döviz krizleri, TL’nin erimesi ve ağır hayat pahalılığına rağmen şu an yolumuza planlı ve hedefli bir şekilde devam ediyoruz.
Çıktığımız limanı artık görmüyoruz ama varmak istediğimiz liman için çalışmaya aralıksız devam etmeliyiz.
Sevgiyle…”
 
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