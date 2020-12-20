8 yerel, 19 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2000 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
20 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 3
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 298.208
Toplam Vaka Sayısı: 1395
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1218
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 171
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 121
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
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