“8 Mart kadına çiçek alma günü değil”

KTAMS, “8 Mart kadına çiçek veya pırlanta alma, kadınlar matinesi gibi eğlence düzenleme günü değildir” mesajı verdi



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 2014 yılından beri yasallaşan ancak bütçe ayrılmadığı için personel istihdamı yapılamayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) işlevsel hale getirilmesini talep etti.

Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Ülfet Kral yaptığı açıklamada, 8 Mart nedeniyle kadın haklarının birçok platformda tartışıldığını belirterek, 7’den 70’e herkesin 8 Mart’ın ne için anıldığını bilmesi gerektiğini vurguladı.

“8 Mart kadına çiçek veya pırlanta alma, kadınlar matinesi gibi eğlence düzenleme günü değildir” diyen Kral, şöyle devam etti:

“8 Mart, bundan 165 yıl önce Amerika’nın New York kentinde bir fabrikada 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları taleplerinden dolayı özgürlük ve eşitlik için grev yapmaları sonucunda 129 kadının yanarak öldürüldüğü ve onların anıldığı bir gündür.”

KTAMS’ın, bu farkındalık bilincinin yaratılması için uğraş verdiğini ifade eden Ülfet Kral, 2014 yılından beri yasallaşmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin, personel alımının tamamlanıp, işlevsel hale getirilmesini talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde TOCED’in de yer aldığına işaret eden Kral, yetkililere, “Neden bu daireye bütçe ayırıp, personel alımı yaparak, işlevsel hale getirmiyorsunuz?” sorusunu sordu.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Kral, “Kadının ekonomik, sosyal ve politik yaşama eşit katılımını sağlamak için TOCED hemen şimdi…” diye konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan bir soru üzerine, ülkede kadının hak ettiği yere gelmediği konusunda endişeleri olduğunu belirterek, TOCED’in işlevsel hale getirilmemesinin ayıp olduğunu kaydetti.

“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 8 Mart nedeniyle yaptığı açıklamada kadınlara methiyeler düzdüğünü” ifade eden Bengihan, “Mademki Sayın Başbakan, siyasal ve çalışma hayatında kadınların olması gerektiğini düşünüyor, neden Bakanlar Kurulu’nda bir tane kadın bakan atamamıştır?” diye sordu.





