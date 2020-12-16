banner583
banner572
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
14 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
 
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
12 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
banner529
banner570

8'i yerel toplam14 yeni vaka

banner476

banner577
8'i yerel toplam14 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1672 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
16 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1672
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 290.723
Toplam Vaka Sayısı: 1309
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1157
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 111
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.