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“8 günlük yakıt kaldı”

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“8 günlük yakıt kaldı”
 

Bir kaç gündür konuşulan 'Teknecik Elektrik Santrali'nde yakıtın bitiyor olduğu' iddialarına son noktayı, EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer koydu. 
Cesurer, şu an Teknecik Elektrik Santrali'nde 8 günlük yakıt olduğunu belirterek, 3 bin ton olan ve 6 gün yetecek olan diğer yakıtın da yolda olduğunu kaydetti. 
"Geminin yolda gelmekte olduğu bilgisini aldım" diyen Cesurer, geminin gelmesi ile net 12 günlük yakıtın depolarda olacağını söyledi. 
"Bu 12 gün içerisinde yeni yakıt alınması için çalışma yapılmazsa o zaman sıkıntı çıkar" diyen Cesurer, yeni alım için çalışmaların başladığı bilgisini de aldıklarını kaydetti. 
Cesurer, şu an yolda gelen yakıtın bir önceki anlaşma kapsamında geldiğini ve tonunun 77 Dolar olduğunu sözlerine ekledi.
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