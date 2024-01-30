8 bin Euro maaş ödenecek isim Prof. Dr. Arif Sarı

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu'nun itirazlara rağmen oy çokluğuyla danışmanlık hizmeti alımı için aylık 8 bin Euro maaş ödeyeceği ismin GAÜ'lü akademisyen Prof. Dr. Arif Sarı olduğu öğrenildi

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, aylık 8 bin euro maaşla danışman alınmasına karar verdi. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Danışmanın görevi ise arşiv binasının dijitalleşmesi sürecine katkı vermek.

Yönetim kurulunda "hayır" oyu veren Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan kararın imzalanmamasını istiyor.

Danışmanlık hizmeti alımı için aylık 8 bin euro maaş ödenecek ismin ise GAÜ'lü akademisyen Prof. Dr. Arif Sarı olduğu öğrenildi.

Sarı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde tam zamanlı olarak çalışıyor.

Bilgi teknolojileri uzmanı olan ve kendi şirketi de bulunan Sarı, kişisel web sitesindeki bilgilere göre, siber güvenlik, ağ güvenliği ve kriptografi konularında uzman. Prof. Dr. Arif Sarı, halihazırda Başbakanlık ve Kuzey Kıbrıs Yasama Meclisi Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu'nda dijital dönüşüm ve e-devlet mevzuatı konularında teknik danışman olarak görev yapıyor.

