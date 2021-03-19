8 bin 500 yaşlı ve hasta aşı olamadı

Sağlık Bakanı Üstel, yaşlı ve kronik hastaların öncelikli olduğunu ancak yaklaşık 8 bin 500 kişinin ulaşılamadığı için aşı olamadığını ve bu hastalara ait verilerin bulunmamasının aksaklıklara neden olduğunu vurguladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini belirtti. PCR testlerini de artıracaklarını kaydeden Üstel, 10 bin adet hızlı antijen kiti getirdiklerini söyledi.

Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı programını dijitalleştirdiklerini çünkü veri eksikliği bulunduğunu kaydetti. Üstel, önceki aşıların manuel sistemle yapılmasının bazı aksilikler yaşanması sonucunu da doğurduğunu söyledi.

Yeni kurulacak sisteme de ücret ödenmediğini, tamamen hibe olduğunu ifade eden Üstel, amaçlarının tüm aşıların tek merkezden tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Yaşlı ve kronik hastaların öncelikli olduğunu ancak yaklaşık 8 bin 500 kişinin ulaşılamadığı için aşı olamadığını kaydeden Üstel, bu hastalara ait verilerin bulunmamasının aksaklıklara neden olduğunu söyledi.

Üstel, bazı belediyelerin aşı uygulamasından çıkarıldığını ancak 30 merkezde aşı yaptıklarını ve bunun otomasyona bağlandığını ifade ederek aşılar çoğalırsa merkezleri de çoğaltabileceklerini belirtti.

20 bin daha aşı gelirse 2. fazların tamamlanacağını ve ardından 50 yaşa inebileceklerini belirten Üstel, eksikleri olursa uyarıları da değerlendirebileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, açılan bir dizi sektörün taahhütnameyle hizmete başladığına işaret etti. Aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini kaydeden Üstel, cezalarda gördükleri noksanlıkları da gidermek için çalıştıklarını söyledi.

PCR testlerini de artıracaklarını kaydeden Üstel, 10 bin adet hızlı antijen kiti getirdiklerini belirtti.

Üstel, ev karantinasına da kronik hasta ve çocuklardan başladıklarını hatırlatarak, sağlık bacağındaki çalışmaların tamamlanması noktasında gereken açıklamaların yapılacağını belirtti.

