8 ay sonra Dilekkaya-Gaziköy yolu yapılıyor

8 aydır harap halde bulunan Dilekkaya-Gaziköy yolunda altyapı çalışmaları çarşamba günü başlayacak, 15 Kasım’dan sonra ise asfaltlama yapılacak





8 aydır bölge halkının yapılmasını beklediği Dilekkaya-Gaziköy yolu için adım atıldı. Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda altyapı çalışmalarının çarşamba günü başlayacağını, 15 Kasım’dan sonra ise asfaltlama yapılacağını açıkladı. Ara emri alınması yüzünden yol yapımının 1.7 kilometrelik bölümü beklemedeydi.

Dilekkaya köylülüleri, Dilekkaya-Gaziköy yolunun harap halde kalması ve çözüm üretilmemesi nedeniyle yerel seçimde sandığa gitmeme kararı almıştı.

Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda altyapı çalışmalarının Çarşamba günü başlayacağını, 15 Kasım’dan sonra ise asfaltlama yapılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin kurulduğu günden bu yana geçmişten biriken sorunları çözmek için hareket ettiğini belirtti. Halkın daha rahat yaşaması ve daha güvende seyahat edebilmesi bu çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başbakan Üstel, önceki gün 2012’de ihalesine çıkılan ve o günden sonra kurulan hükümetlerde çözülemeyen Alsancak yolunun çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı.

2012’den bu yana yarım kalan Lefke-Güzelyurt yolunun da bitirildiğini ifade eden Üstel, “Koalisyon hükümetini kurduğumuz günden beri reform ve icraat yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Koalisyon hükümetinin bütün zorluklara ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen çalıştığını vurgulayan Başbakan Üstel, İngiltere’de kısa zaman içerisinde üçüncü başbakanın değiştiğine işaret ederek, bunun nedeninin ekonomik kriz olduğunu kaydetti.

7 aydır sorunlu bekleyen Dilekkaya-Gaziköy yoluna çözüm getirdiklerini kaydeden Başbakan Üstel, istimlak problemi olan vatandaşlarla genişletilmiş toplantı yapılmasının ardından sorunun çözüldüğünü belirtti.

Dilekkaya-Gaziköy yolunda Çarşamba günü altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başbakan Üstel, stabilize ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 Kasım’dan sonra asfaltlamanın yapılacağını kaydetti. Böylelikle bu yolu kullananların ve en çok da köylülerin daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edeceğini ifade eden Başbakan Üstel, “Bu bir güzel dayanışma örneği oldu. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman mutlu sona ulaşırız” dedi.

