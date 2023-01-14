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775 iş yerine ihbar

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Mağusa’da yapılan denetimlerde bir restoran hijyen koşullarına sahip olmadığı için faaliyeti durduruldu, 702 iş yerine izin belgelerini yenilemediği için, 73 iş yerine de iş yeri izninin yanı sıra çalışanların sağlık kartlarını yenilenmediği için ihbar verildi

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775 iş yerine ihbar
Gazimağusa Belediyesi (GMB) ekipleri kent genelinde iş yeri izinleri ve çalışanların sağlık karneleri denetimlerini yoğunlaştırdı.
Hafta başından itibaren yapılan denetimlerde toplam 795 iş yeri denetlenirken, 1 restoran gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için faaliyeti geçici olarak durduruldu.
Yapılan denetimlerde 702 iş yerine çalıştırma izin belgelerini yenilemediği için, 73 iş yerine de iş yeri izninin yanı sıra çalışanların sağlık kartlarını yenilenmediği için ihbar verildi.
Belediyenin Zabıta Şubesi’nden 6 ekibin hafta başından itibaren başlattığı denetimler kapsamında, iş yeri çalıştırma izin belgeleri ve çalışanların sağlık karnelerinin yenilenmesi için iş yerlerine ihbarda bulunulurken, her iş yerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermesi ve genel hijyen kurallarına uyulması kontrol ediliyor.
Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde belediyenin zabıta ekiplerine sağlık ekiplerinin de dahil olmasıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde halka sunulan gıdalar ve hijyen koşullarının uygunluğu da ayrıntılı  şekilde denetlenecek.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iş yerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
Hijyen başta olmak üzere her şeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğini belirten Uluçay “Gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık.” dedi.
Başkan Uluçay, hem belediyenin hem de iş yerlerinin karşılıklı olarak yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğini belirterek, belediye hizmetlerinin ve özellikle kanalizasyon çalışmalarının esnafın çalışmalarını engellemeyecek şekilde yürütülmesine önem verdiklerini de kaydetti.
 
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