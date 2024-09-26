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7579 işletmeden sadece 798’i yüksek vergi ödüyor

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Emekli müsteşar Erkan Okandan, toplamda 7 bin 579 işletme bulunduğunu ifade ederek, 797 işletmenin yüksek vergi ödediğine dikkat çekti

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7579 işletmeden sadece 798’i yüksek vergi ödüyor
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2023 yılı gelirlerine ve beyanlara göre hazırlanan Kurumlar Vergisi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Emekli müsteşar Erkan Okandan sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu listeyi değerlendirdi öne çıkan detayları paylaştı.

Okandan, vergi listesinin ilk 10 sırasının 7’sininde bankaların yer aldığını toplamda 7 bin 579 işletme bulunduğunu ifade etti. Okandan 797 işletmenin yüksek vergi ödediğine dikkat çekti.

Erkan Okandan’ın açıklaması şöyle:

Maliyemizin gözü aydın! Köşe üstüne köşe döner artık!

İLK ETAPTA GÖZÜME ÇARPANLAR:

1-Listenin ilk on sırasında 7 banka bulunmaktadır.

2-Listede 7579 işletme bulunmaktadır.

3-696 İşletme beyanda bulunma zahmeti göstermedi! Eğer faaliyette değilseler Gelir ve vergi dairesine gidip kapatma işlemlerini bir zahmet yapsınlar...

4-3829 işletme zarar beyan etti yani vergi sıfır...

5-Sadece 1153 işletme 360.000 ve üzeri Kurumlar Vergisi ödeyecek. 2023 yılı enflasyonu %83,63 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla beyan'a göre belirlenen bu vergiler 2024 yılında ödeneceği için 2023 yılı enflasyonundan arındırdığımız zaman reel olarak karşılığı 192.778 TL'dir.

Nominal olarak 360.000 reel olarak 192.778 TL üzeri gerçek beyanlar üzerinden vergisini yasal mevzuatlar çerçevesinde ödeyen işletmelerimizi tenzih ederek canı gönülden tebrik ederim. Diğer işletmelerimiz de yukarıdaki rakam ve üzerinde kurumlar vergisi ödeyecek işletmelerimizi de en azından beyanda bulundukları ve Kurumlar Vergisini ödeyecekleri için tebrik ederim!

Çünkü 2024 Yılında kamu görevlisi olup barem 16/A olan ve brüt maaşı 147.101,18 TL olan kamu çalışanı da 13 maaş üzerinden yıllık 399.973,21 TL vergi öder.

Kamu görevlilerinin ödediği gelir vergisi kaydıdır değil mi? Tamam özele dönelim...

Özelde brüt maaşı 147.101,18 TL olan bir ücretli (Erkek evli) 12 maaş üzerinden ödediği yıllık vergi 354.172,86 TL'dir.

Yani listedeki 7579 işletmeden sadece 1153 işletme brüt maaşı 147.101,18 TL olan ve yıllık 354.172,86 TL gelir vergisi ödeyen bir ücretliden daha fazla kurumlar vergisi ödeyecektir.

Reel rakamlarla değerlendirdiğimiz zaman ücretlinin cari yılda ödediği 354.172,86 TL yıllık gelir vergisinin karşılığı 650.367,62 TL'dir Bu rakamın üzerinde kurumlar vergisi ödeyen işletme sayısı ise 7579 işletmeden sadece 797 işletmedir. Yani %10,51'i

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