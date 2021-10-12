700 bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim çekilişinin talihlisi bugün ikramiyesi'ni aldı.

Devlet Piyangosu’nun 8 Ekim tarihli çekilişinde '73679’ numaraları bilete isabet eden 700 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.İskele bölgesinden ikramiyeyi kazanan adına Türkiye İş Bankası yetkilisi tarafından teslim alındı.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca, 18 Ekim çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu ve 18 Ekim çekilişinin çıkana kadar cekileceğini de hatırlattı.