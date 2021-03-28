700 bin TL'nin bileti Lefkoşa'da satıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa Gezici bayilerinden Derya Duru tarafından satılan 57849 numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacak.28 March 2021 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57849
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44926
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
60653
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
55224
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06415
10107
16970
66292
79346
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03303
09060
11706
17300
36306
57851
61385
61954
63866
71892
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01372
10357
11961
20304
23262
23911
30906
37314
69635
71916
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00434
02226
03415
03872
04861
07872
12469
22790
23479
23640
30963
39557
60493
62740
63809
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07849
17849
27849
37849
47849
50849
51849
52849
53849
54849
55849
56849
57049
57149
57249
57349
57449
57549
57649
57749
57809
57819
57829
57839
57840
57841
57842
57843
57844
57845
57846
57847
57848
57859
57869
57879
57889
57899
57949
58849
59849
67849
77849
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
028
751
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10
28
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
6