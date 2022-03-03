Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı Tanser Nizam: “Üretici sektörler, sanayi, ticaret mahvolacak, batacak. Öyle bir kabus olacak ki hiçbir şey satın almaya bulamayacağız”



Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam, yeni elektrik fiyatlarıyla üretimin duracağını, fiyatların artacağını söyledi.

Nizam, “Elektrik fiyatları 3 katı artacak, personel maaşı kadar elektrik fiyatı ödeyeceğiz” diyerek, “Üretici sektörler, sanayi, ticaret mahvolacak, batacak. Bunun kurtuluşu yok” şeklinde konuştu.

“70 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Akşam uyuyamadım” diyen Nizam, “Öyle bir kabus olacak ki hiçbir şey satın almaya bulamayacağız. Tüm sektörler çıkmaza girecek” diye konuştu. Nizam, iş dünyasında yeni iflasların gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.

