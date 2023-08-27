70 yaşındaki kadını darp edip, çantayı alıp kaçtı

Gazimağusa’da bir kafenin kapısını açarak içeri giren 22 yaşındaki bir erkek şahıs, kafede temizlik yapan 70 yaşındaki kadını darp edip, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra tezgahtaki çantayı alıp kaçtı, ardından tespit edilerek tutuklandı.

Olay dün saat 04:15 sıralarında, Muhabbet Cafe isimli iş yerinde meydana geldi.

Söz konusu iş yerinin kapısını cürüm işlemek kastıyla açarak içeriye giren Y.M.(E-22), mutfak bölümünde temizlik işi yapan A.S.’nin (K-70) başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp edip, adı edileni paraları vermemesi halinde öldürmekle tehdit etti. Sözkonusu kişi daha sonra içerisinde 300 TL nakit para, 1 adet cep telefonu ile kişisel bakım eşyaları bulunan bayan çantasını alıp olay yerinden kaçtı.

Söz konusu şahıs tespit edilerek “soygun, şiddet tehdidi, dükkan açma ve ciddi darptan” tutuklandı.



