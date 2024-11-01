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7 yerli üründe limit üstü ve tavsiye dışı ürün tespit edildi

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7 yerli üründe limit üstü ve tavsiye dışı ürün tespit edildi
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Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre yerli domates, salatalık, biber, pazı ve maydanoz olmak üzere 7 üründe limit üstü ve tavsiye dışı ürün tespit edildi, ithal ürünler ise temiz çıktı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
İthal ürünlerden alınan 39 numunenin 39’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 25 numunenin 18’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5, tavsiye dışı bitki koruma içeren 2 numuneye rastlandı.
Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait biber yeşil çarli, biber sarı çarli ve dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Gazimağusa sakini Fatma Kocakaya’ya ait domateste, Gazimağusa sakini Ümit Coşkun’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Aydınköy sakinleri Hakan Kurban’a ait pazıda ve Abuzer Canlı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
 
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