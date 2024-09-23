7 asgari ücretli, 1 vekil ediyor

Vatandaşlar son günlerde “kimin cebine kaç para gireceğini” konuşuyor. İşçiler, “asgari ücretten batacaklarını” savunan işverenlere, kamudaki maaşları işaret ediyor. 1 vekilin maaşı ise yaklaşık 7 asgari ücretlinin ücretine denk geliyor. Müsteşar maaşları 130-160 bine, cumhurbaşkanı maaşı da 215 bin TL civarına çıkacak

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ağustos ayı hayat pahalılığı oranı ülkede yeni bir maaş tartışmasını daha alevlendirdi. Bu yıl Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliğiyle alınan bir kararda; ekonomik sıkıntılardan dolayı kamudan maaş ve ücret çekenlere üç kez hayat pahalılığı artışı verilmesi karara bağlanmıştı.

Daha sonra, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, aynı oranda artışların aynı süreler içinde asgari ücrete yansıtılacağını açıklamıştı. Ocak ayından sonra Mayıs ayında bu artışlar yapılırken, Eylül artışları ortalık yangın yerine döndü. Kamudan maaş ve ücret çeken yaklaşık 44 bin kişiye üçüncü kez artış verilmesine ses çıkarmayan işveren örgütleri, asgari ücrete yapılan artışı “battık-bittik” sözleriyle karşıladı.

ARTIŞ MİKTARI ASGARİ ÜCRETİ GEÇİYOR

Asgari ücret üzerinden başlayan tartışma ise kamudan ödenenlerin aldıkları maaş ve ücretler konusundaki tartışmayı bir kez daha körükledi.

Sosyal medyada özellikle milletvekillerinin maaşları üzerinden alevlenen tartışmada, asli maaşlar üzerinden değil de mevcut maaşlar üzerinden yapılan artışların, ülkede sosyoekonomik uçurumu daha da artıracağı üzerinde de duruldu. Yaptığımız hesaplamaya göre, yüzde 19.19’luk maaş artışında müsteşarların, milletvekillerinin ve cumhurbaşkanın alacağı maaş zammı miktarı, net asgari ücretin dahi üzerinde.

280 BİN MAAŞ

Ekonomist Mertkan Hamit’in sosyal medya hesabında milletvekillerinin maaşları konusunda ortaya koyduğu hesap ise “1 vekilin maaşının yaklaşık 7 asgari ücretlinin ücretine” denk geldiğini gösteriyor. Hamit’e göre son zamla milletvekillerinin brüt maaşı 280 bin TL civarına uçacak. Bu miktar 40 bin 436 TL’lik brüt asgari ücretten 6,93 kat daha fazla.

Siyasi atama müdürlerin net maaşı 115-130 bin bandına; müsteşar maaşları 130-160 bin bandına; milletvekili maaşları 170-190 bin bandına ve cumhurbaşkanı maaşı da 215 bin TL civarına çıkacak. Ayrıca kamuda, en düşük memur maaşı 71 bin TL, en düşük işçi maaşı da 59 bin TL düzeyinde uygulanacak.