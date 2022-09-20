Baflı Doğal Köy Ürünleri’nin Direktörü Beyit Tabur, 69 TL’ye satışa sunulan hellimin içerisinde ne sütü olduğunu sorguladı



Baflı Doğal Köy Ürünleri’nin Direktörü Beyit Tabur’dan bir market zincirinin broşüründe yer alan hellim fiyatı ile ilgili sert eleştiri geldi.

69 TL’ye satışa sunulan hellimin içerisinde ne sütü olduğunu sorgulayan Tabur; hellimin içerisinde kullanılacak sütün maliyetinin 90 TL’yi bulduğunu belirterek; “69 TL’ye hellim mi?” olur diye sordu.

Beyit Tabur’un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Biri çıksın da açıklasın bana bu ne sütüdür!!

Kısa bir bilgi vereyim;

Bu gün ülkemizde en ucuz süt İnek sütüdür ve onun da litresi 9 TL’dir imalatçıya gelen rakam.

10 litre inek sütünden doğal yollarla ancak 1 kilo hellim yapabilirsiniz. Yani 90 TL sadece süt parası var! Fabrika giderleri vs. Bu maliyet kiloda 130’a çıkar.

69 TL hellim mi olur?

Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim.

Atadan, dededen neneden ne gördüysek devam ettirdik hep. Ama lütfen biri de çıksın desin bana bu hellim nasıl 69 TL olur?!

