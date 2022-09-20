banner875
banner815
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
9 0
15 0
 
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
8 0
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
17 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
55 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
22 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
12 0
banner797

“69 TL’ye hellim mi olur?”

banner476

Baflı Doğal Köy Ürünleri’nin Direktörü Beyit Tabur, 69 TL’ye satışa sunulan hellimin içerisinde ne sütü olduğunu sorguladı

banner825
“69 TL’ye hellim mi olur?”

Baflı Doğal Köy Ürünleri’nin Direktörü Beyit Tabur’dan bir market zincirinin broşüründe yer alan hellim fiyatı ile ilgili sert eleştiri geldi.
69 TL’ye satışa sunulan hellimin içerisinde ne sütü olduğunu sorgulayan Tabur; hellimin içerisinde kullanılacak sütün maliyetinin 90 TL’yi bulduğunu belirterek; “69 TL’ye hellim mi?” olur diye sordu.
Beyit Tabur’un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
Biri çıksın da açıklasın bana bu ne sütüdür!!
Kısa bir bilgi vereyim;
Bu gün ülkemizde en ucuz süt İnek sütüdür ve onun da litresi 9 TL’dir imalatçıya gelen rakam.
10 litre inek sütünden doğal yollarla ancak 1 kilo hellim yapabilirsiniz. Yani 90 TL sadece süt parası var! Fabrika giderleri vs. Bu maliyet kiloda 130’a çıkar.
69 TL hellim mi olur?
Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim.
Atadan, dededen neneden ne gördüysek devam ettirdik hep. Ama lütfen biri de çıksın desin bana bu hellim nasıl 69 TL olur?!
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.