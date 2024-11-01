675 TL üzeri elektrik borcu olan abonelerin elektrikleri salı günü kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Ekim 2024 dönemi ve öncesi 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin 5 Kasım Salı günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Kurum alacaklarının tahsili konusunda, Son ödeme tarihi dolmuş (Ekim 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte Kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 5 Kasım 2024 Salı günü kesilecektir. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica olunur.” denildi.

