banner913
banner932
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
15 0
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
37 0
 
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
22 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
132 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
512 0
banner964

61. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor

banner476

banner825
61. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor
banner971
61. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor. 10 gün sürecek ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek festival, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Festival açılış töreni, yarın 19.00’daki kortejin ardından saat 20.30’da Mehmetçik Festival Alanı’nda yapılacak.
Türkiye’den Ferhat Göçer’in yanı sıra ülkeden Ahmet Evan, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik festivalde sahne alacak.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nce bu yıl 61’incisi düzenlenecek Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konserlerin yanı sıra, halk dansları etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması yapılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.