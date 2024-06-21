60 yaş üzeri taşınmaz sahibi yabancılar artık her yıl değil, 5 yılda bir ikametgâh izni alacak

Bakan Oğuz, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası'nda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 60 yaş üzeri ve taşınmaz sahibi yabancıların artık her yıl değil, 5 yılda bir ikametgâh izni alacaklarını söyledi.Bu değişiklikle, her yıl karşılaşılan bürokratik engellerin ortadan kalktığını belirtti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede taşınmazı olan bir grup yabancıyı kabul etti. Görüşmede, uzun süredir ülkede yaşayan ve taşınmaz sahibi olan yabancıların sorunları ele alındı.

Bakan Oğuz, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası'nda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 60 yaş üzeri ve taşınmaz sahibi yabancıların artık her yıl değil, 5 yılda bir ikametgâh izni alacaklarını söyledi.Bu değişiklikle, her yıl karşılaşılan bürokratik engellerin ortadan kalktığını belirtti.

Bakan Oğuz, hükümet olarak konuya duyarlı olduklarını Sayın Başbakanın da bu konuya önem verdiğini belirterek, “Tüzük değişikliği ile büyük bir sorunu çözüme kavuşturduk. 60 yaş üzeri ve taşınmazı olan yabancıların her yıl ikametgâh izni alması gerekmeyecek, bu süre 5 yıla çıktı” dedi.

Bakan Oğuz, ülkemizi yaşamak için tercih eden yabancıların süreç içerisinde oluşan sorunların çözümü konusunda çalıştıklarını söyleyerek, belli dönemlerde biraraya gelerek değerlendirmede bulunduklarını ve hükümet olarak da belli iyileştirmeler yapılması konusunda fikir birliği olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, ülkemizde yaşayan yabancıları birbirinden ötekileştirmediklerini oluşan sorunların çözümü konusunda konuya bütünsel baktıklarını belirtti. Bakan Oğuz, diyaloğa hep açık olduklarını geçmişten kaynaklı bazı kronik sorunların çözümü içinde çalışacaklarını belirtti.

Bakan Oğuz, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güvenli ve yaşanabilir bir ülke olarak tercih eden yabancıların yaşadığı diğer sorunları çözerek yabancılar için daha rahat ve sorunsuz bir yaşam ortamı sağlanması olduğunu belirtti.