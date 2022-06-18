“60 milyon TL nereye harcandı?”

DAÜ öğrencileri, okul harcına üst üste yapılan zamlar, yurt kiralarında ve yemek fiyatlarında yapılan artışları protesto etti. Üniversitede iki yıldır hiçbir aktivite yapılamadığını vurgulayan öğrenciler, aktivite hizmetleri için iki yılda ödedikleri 60 milyon TL’nin nereye harcandığını sordu

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri senelerdir üst üste yapılan okul harç zamları, yurt kiralarındaki yüksek zamlar, yemek fiyatlarındaki artışlar ve toplu taşımanın yetersizliğini protesto etmek amacıyla DAÜ Merkezi Derslikler(CL) binası önünde toplanıp Rektörlük Ofisi önüne yürüyerek bir eylem gerçekleştirdiler.Eylemde öğrenciler, sorunlarını anlatan basın açıklamasını okudu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Senelerdir üst üste yapılan okul harç zamları, yurt kiralarındaki yüksek zamlar, yemek tabildot fiyatlarında ki artışlar ve toplu taşımanın yetersizliği öğrencilere ve ailelerine zor anlar yaşatmaktadır. Biz öğrencilerin üniversite kapsamında sosyalleşmek ve çeşitli amaçlarlar ile düzenleyeceğimiz etkinlik aktivite bütçesinin limitlerinde düşüklüğe gidilmesi ve bu bütçenin kullanımına izin verilmemesi, düzenleyeceğimiz etkinlikler için verdiğimiz taleplerimizin çoğunlukla red görmesi, başta öğrenci kulüpleri olmak üzere tüm öğrencilerin aktivite özgürlüğünü kısıtlamaktadır.”Sorunlarını dile getirmek amacı ile defalarca ilgili rektör yardımcıları ile görüşmeler sağlamalarına rağmen hiçbir problemlerine çözüm bulmadıklarını söyleyen öğrenciler; “bizi sadece geçiştirdiler, biz her zaman sizlerin yanınızdayız, burada sizler için varız ve kapımız her zaman sizlere açık ‘’ demelerine rağmen buna uymayan üniversite yönetimi biz öğrencileri bu konuda mağdur etmiştir. Gelişmeler doğrultusunda sorunlarımıza çözüm bulmak amacıyla, Öğrenci konseyi aracılığı ile üniversite rektörümüz Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir çok kez randevu almak istememize rağmen talebimiz red edilerek bizler geri çevrildik.” dedi.Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Yönetimi başta olmak üzere Üniversite Rektörü ve rektör yardımcılarına seslenen öğrenciler şu soruları dile getirdiler;“Pandemi sebebi ile üniversitemizde neredeyse 2 yıldır hiçbir aktivite yapılamadı. Fakat üniversite yönetimi 1 dönem hariç olmak üzere her dönem bizlerden aktivite ücreti almaya devam etti. Aktivite hizmetleri için 2 yılda ödemiş olduğumuz yaklaşık 60 milyon TL nereye harcandı? Neden bu konuda bizlere şeffaflık sağlanmıyor. Önceki dönemlerde bu konu her zaman şeffaf bir şekilde biz öğrencilerin erişimine açıktı. Bu bilgi neden şimdi bizlerin erişimine kapalı?” “Neden bizler için bir çözüm yolu bulmuyorsunuz ?”Konuşmaların ardından bir süre de Rektörlük Ofisi önünde yere oturarak eylemlerine devam eden öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Aykut Hocanın’ın açıklama yapması ile eylem sonlandırdılar.