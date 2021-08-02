60 dönümlük makilik alan yandı

Mallıdağ-Arıdamı köyleri arasında dün çıkan yangında 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı

Mallıdağ-Arıdamı (Melunda-Artemi) köyleri arasında dün öğlen saatlerinde çıkan yangın korkuttu.Dün saat 13.00 sıralarında, Arıdamı köyünün batı kısmındaki arazide başlayan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı.Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Geçitkale Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve traktörler ile müdahale edildi.