6 yıllık utanç son buldu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, röntgen cihazı 6 yıldır arızalı olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Polikliniği'nde yeni bir röntgen cihazının hizmete girdiğini açıkladı.
Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, uzun süredir arızalı olan röntgen cihazının hastalar için sorun teşkil ettiğini belirterek, yeni röntgen cihazının devreye girmesiyle birlikte artık hastaların ana binaya gitmelerine gerek kalmadan poliklinikte ihtiyaç duydukları röntgen hizmetini alabileceklerini dile getirdi.
Dinçyürek, "Uzun bir aradan sonra bu röntgen cihazını hizmete koymaktan dolayı mutluyuz. Gecikti ama en azından hizmet olarak geri geldi. Şimdiki hedefimiz bu tek cihazı iki cihaz haline getirmektir. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz" dedi.
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