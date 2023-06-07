6 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Girne'de inşaatına başlanan ancak daha sonra faaliyetlerin durduğu bir arazide felaketin kıyısından dönüldü. 6 yaşındaki çocuk su dolu asansör boşluğuna düştü. Çocuk, şans eseri oradan geçen biri tarafından kurtarıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki bir çocuğun emniyet önlemleri bozulan inşaat alanına girdiğini ve su dolu asansör boşluğuna düştüğünü şans eseri oradan geçen Pakistan uyruklu biri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“İyi akşamlar Girne,

Dün (önceki gün) uzun süre önce inşaatına başlanan ancak daha sonra faaliyetlerin durduğu bir arazide felaketin kıyısından döndük.

6 yaşındaki bir çocuğumuz zamanla emniyet önlemleri bozulan inşaat alanına giriyor ve bir şekilde etrafındaki koruma panosu sökülen su dolu asansör boşluğuna düşüyor. Şükürler olsun ki o esnada bölgeden geçen bir Pakistanlı kardeşimiz tarafından yavrumuz kurtarılıyor.

Her zaman bu kadar şanslı olamayabileceğimiz gerçeğinden hareketle, idare olarak bir süre önce başlattığımız faal ve yarım inşaatların dış güvenlik eksikliklerini sorumlu kişilere bildirip gerekenin yapılması için 1 hafta süre vereceğiz.

Dün akşam (önceki akşam) felaketin kıyısından döndüğümüz inşaatın sahibinin yaşadığı korku ve vicdan azabını yaşamak istemeyen tüm inşaat sahiplerinin kısa sürede eksikliklerini gidereceklerini düşünüyoruz. Buna ek olarak yaşadığınız bölgede etrafı tamamı ile panolarla kapatılmayan inşaatları Alo 185 hattına veya kent güvenlik birimine bildirmenizi istiyoruz.

Yarın keşke dememek için bugün gereken önlemleri almak zorundayız”

