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6'sı yerel 10 vaka

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6'sı yerel 10 vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1234
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar –  3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar – 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 187.372 Toplam Vaka Sayısı- 807
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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